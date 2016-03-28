В Беларуси решили повысить пенсионный возраст на три года

Правительство Беларуси приняло решение о повышении в стране пенсионного возраста на три года, сообщает Прайм со ссылкой на заявление вице-премьера Натальи Кочановой в интервью телеканалу "Беларусь 1".

"Принято решение, что будет принят правовой акт по поводу повышения пенсионного возраста: для женщин - 58 лет, для мужчин - 63… Это решение сегодня принято, озвучено. В ближайшее время будет подписан нормативный акт по этому вопросу", - рассказала вице-премьер и отметила, что это "наиболее мягкий и наиболее приемлемый в настоящее время" вариант.

Помимо этого, Кочанова уточнила, что при таком варианте повышения пенсионного возраста в Беларуси "сохраняется маневр для дальнейшего повышения пенсионного возраста, если это будет необходимо".

Сейчас пенсионный возраст в Беларуси установлен на уровне 55 лет для женщин и 60 для мужчин. Власти страны рассматривали три варианта повышения возраста выхода на пенсию различными темпами с 2017 года.

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На прошлой неделе президент страны Александр Лукашенко провел совещание по вопросам пенсионной системы Беларуси. Глава государства заявил, что решение о повышении пенсионного возраста планируется принять на будущей неделе.

По итогам совещания у президента министр труда и социальной защиты Марианна Щеткина расказала о том, что наиболее приемлемым вариантом признано постепенное повышение пенсионного возраста на три года, с шагом по полгода, начиная с 1 января 2017 года.