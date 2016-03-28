Китай для поддержки экономики влил в финансовую систему еще $92 миллиарда

Пенсионный фонд Китая может инвестировать в финансовый рынок страны в 2016 году почти 600 миллиардов юаней (92,3 миллиарда долларов), сообщает Прайм со ссылкой на Жэньминь жибао.

"Китайский пенсионный фонд сейчас располагает почти 90% от общего объема социальных накоплений страны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на конец 2015 года чистые активы фонда составляли 3,98 триллиона юаней (612 миллиардов долларов), а общий объем потенциальных инвестиций пенсионного фонда по стране - почти 2 триллиона юаней (307 миллиардов долларов).

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По словам министра социального обеспечения Инь Вэйминя, инвестиции будут осуществляться через институциональных инвесторов.