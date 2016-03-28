"ВТБ банк" увеличил уставный капитал на 35%

Акционеры входящего в группу иностранных банковских групп "ВТБ банка" увеличили капитал финучреждения на 8,9 миллиарда гривень, или на 35% до 34,2 миллиарда гривень, сообщила пресс-служба банка.

"24 марта участники размещения провели 100% оплату акций и, таким образом, был реализован весь объем дополнительной эмиссии акций банка", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, на 29 апреля созвано годовое общее собрание акционеров, на котором будет утвержден устав банка с новым уставным капиталом в размере 34,2 миллиарда гривень.

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Как сообщал УНИАН, "ВТБ Банк" работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу иностранных банковских групп. С 2006 года более 99,9% акций банка принадлежат российскому "Внешторгбанку".