Вкладчикам "Укринбанка" возобновили выплаты
12:38, 28 марта 2016Финансы
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Вкладчики могут обращаться за выплатами до 11 мая в банки-агенты Фонда гарантирования - "Укргазбанк", "Кредобанк", "Пивденный" и "Ощадбанк".
Вкладчикам "Укринбанка" возобновили выплаты / abcnews.com.ua
Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 28 марта возобновляет выплаты вкладчикам ликвидируемого "Укринбанка", сообщается на сайте фонда.
Согласно сообщению, вкладчики банка могут обращаться за выплатами до 11 мая в банки-агенты Фонда гарантирования - "Укргазбанк", "Кредобанк", "Пивденный", "Ощадбанк" в зависимости от места регистрации.
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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц 23 марта начал ликвидацию "Укринбанка" на основании решения Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации банков.
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