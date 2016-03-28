Вкладчикам "Укринбанка" возобновили выплаты

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 28 марта возобновляет выплаты вкладчикам ликвидируемого "Укринбанка", сообщается на сайте фонда.

Согласно сообщению, вкладчики банка могут обращаться за выплатами до 11 мая в банки-агенты Фонда гарантирования - "Укргазбанк", "Кредобанк", "Пивденный", "Ощадбанк" в зависимости от места регистрации.

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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц 23 марта начал ликвидацию "Укринбанка" на основании решения Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации банков.