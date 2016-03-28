Фонд гарантирования продлил ликвидацию пяти банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил сроки ликвидации банков "Даниэль", "Укоопспилка", "Профинбанка", "Златобанка" и "Укрбизнесбанка", сообщается на сайте фонда.

Согласно сообщению, Фонд гарантирования продлил ликвидацию банка "Даниэль" до 14 апреля 2017 года, банка "Укоопсилка" - до 22 апреля 2017 года, "Профинбанка" - до 19 апреля 2018 года, "Златобанка" - до 13 мая 2018 года, "Укрбизнесбанка" - до 23 апреля 2018 года.

Фонд также продлил полномочия ликвидаторов банков.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины рассчитывает, что в 2016 году Фонд гарантирования не будет нуждаться в дополнительных средствах от государства и будет осуществлять выплаты гарантированных сумм вкладчикам за счет имеющихся у него средств, а также за счет продажи активов неплатежеспособных банков.

По итогам очистки банковской системы Национальный банк Украины за 2014-2015 годы признал неплатежеспособными 63 банка, которые были переданы в управление Фонда гарантирования вкладов. За эти два года фонд выплатил вкладчикам неплатежеспособных банков свыше 59 миллиардов гривень возмещения по вкладам и получил свыше 50,5 миллиарда гривень заимствований в денежном выражении.