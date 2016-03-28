Гривня на межбанке опустилась до 26,20 за доллар
13:21, 28 марта 2016Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,3040/29,4860 гривни/евро.
Гривня на межбанке опустилась до 26,20 за доллар / rodniknews.in.ua
В понедельник, 28 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,10/26,20 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,3040/29,4860 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3860/0,3890 гривни/рубль.
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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 26,3374 гривни/доллар, к этому часу заключено 138 сделок на сумму 51,14 миллиона долларов.
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