Доходы бюджета с начала года выросли на 17% - Госказначейство

За январь-февраль 2016 года в общий и специальный фонды государственного бюджета Украины, по оперативным данным Государственной казначейской службы, поступило 70,545 миллиарда гривень, что на 17%, или на 10,24 миллиарда гривень, больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщается на сайте Госказначейства.

По оперативным данным Госказначейства, в январе-феврале 2016 года в общий фонд госбюджета поступило 66,336 миллиарда гривень, что на 9,859 миллиарда гривень, или на 17,4%, превышает показатель января-февраля 2015 года, а также на 14,2% превышает показатель, предусмотренный в госбюджете на январь-февраль текущего года. В специальный фонд госбюджета за отчетный период поступило 4,249 миллиарда гривень, что больше прошлогоднего показателя на 390 миллионов гривень, или на 10,1%.

Согласно сообщению, доходы сводного бюджета в январе-феврале 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 21,22% - до 91,620 миллиарда гривень.

По данным Госказначейства, в январе-феврале этого года Национальный банк не перечислял средства в госбюджет, тогда как за аналогичный период прошлого года НБУ перечислил 5,45 миллиарда гривень.

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Как сообщал УНИАН, доходы сводного бюджета Украины, по оперативным данным, за январь 2016 года составили 34,7 миллиарда гривень, что на 8,7 миллиарда гривень, или на 33,6%, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Верховная Рада Украина 25 декабря 2015 года приняла закон Украины о государственном бюджете на 2016 год с дефицитом 3,7% ВВП и доходами 595 миллиарда гривень.