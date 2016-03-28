Пивоварский задекларировал более полумиллиона гривень доходов

Министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский в рамках декларационной кампании задекларировал 572,65 тыс. грн совокупного дохода за 2015 год, что на 5,4% меньше, чем он декларировал в 2014 году, сказано в декларации министра, опубликованной на сайте Министерства инфраструктуры.

В частности, львиную долю доходов министру в прошлом году принесла продажа движимого и недвижимого имущества – 480 тыс. грн, тогда как зарплата министра в 2015 году сократилась по сравнению с 2014 годом почти в 4,7 раза – до 76,66 тыс. грн с 359,47 тыс. грн. Кроме того, Пивоварский в 2015 году получил почти 16 тыс. грн дивидендов.

Министр также задекларировал две квартиры площадью 108,4 кв. м и 123,3 кв. м и автомобиль Peugeot 206 (2005 года выпуска).

Вместе с тем, согласно декларации, членам семьи Пивоварского также принадлежат квартира площадью 120,6 кв. м и часть квартиры площадью 66,46 кв. м при общей площади 141,4 кв. м. Кроме того, члены его семьи пользуются (не являются их собственностью) автомобилем Audi Q7 2015 года выпуска, а также владеют прогулочным гидроциклом Yamaha F2R (GH 1800-H) 2009 года выпуска.

Сумма средств на банковских счетах, согласно декларации министра, составляет 161,92 тыс. грн, размещенные в «Банке инвестиций и сбережений», в украинской дочке российского «ВТБ Банка» и в государственном "Ощадбанке".

При этом, в 2015 году Пивоварский положил на счета более 344 тыс. грн в "Банк инвестиций и сбережений" и погасил этому банку 340,72 тыс. грн кредита.

Кроме того, сумма средств на счетах в "Универсал Банке", государственном «Укрэксимбанке» и "ПриватБанке" членов семьи главы Мининфраструктуры в 2015 году составила 474,45 тыс. грн, из них 473,32 тыс. грн находится на счетах в иностранных банках: американских Wells Fargo, Bank of America, а также в финансовой компании Schwab.

Стоит отметить, что по данным НБУ, около 15% акций "Банка инвестиций и сбережений" контролирует Андрей Попов, акционерами банка также являются Сергей Лагур (9,15%), Степан Ивахив (9,9%), брат Игоря Еремеева – Евгений (1,5%) и Петр Дыминский (1,34%).

«Банк инвестиций и сбережений» находится в списке банков с непрозрачной формой собственности.

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Как сообщал УНИАН, Министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский в рамках декларационной кампании задекларировал 605,24 тыс. грн совокупного дохода за 2014 год.

В настоящее время Пивоварский находится в отпуске. По информации источника УНИАН в Мининфраструктуры, по возвращению из отпуска он не намерен продолжать работу в правительстве.

Пивоварский подал заявление об отставке с поста министра инфраструктуры еще 16 декабря 2015 года, мотивируя свое решение невозможностью выполнять свои функции, в том числе из-за низких зарплат.

Однако в ходе внеочередного заседания правительства 4 февраля, которое было созвано в связи со сложившейся ситуацией вокруг работы правительства, осложненной политическим давлением и отставкой сразу нескольких министров, Пивоварский заявил о возможности отозвать свое заявление об отставке при условии выполнения ряда требований.

В числе условий, которые назвал министр, - установление адекватного уровня зарплат чиновников высшего ранга, а также возможность реализации начатых реформ, в том числе в сфере госзакупок на «Укрзализныце».

Пивоварский был назначен на должность министра инфраструктуры 2 декабря 2014 года. До назначения он с конца 2012 года возглавлял крупную украинскую финансово-промышленную группу компаний "Континиум", а также работал в инвестиционной компании Dragon Capital (Украина) на должности управляющего директора.