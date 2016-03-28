Экспорт товаров из Украины в январе обвалился на треть (инфографика)

Экспорт товаров из Украины в январе 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, снизился на 31,9% и составил 2 миллиарда долларов, а лидером среди экспортных товаров оказалось подсолнечное масло.

Соответствующая информация представлена на официальной странице Министерства экономического развития и торговли в Facebook.

Отмечается, что основными товарами украинского экспорта является продукция пищевой, металлургической и машиностроительной отраслей.

Позитивной тенденцией в министерстве называют возобновление производства в Луганской области - экспорт из этого региона в январе увеличился на 25%, составив 28,1 миллиона долларов.

Ключевым торговым партнером Украины является Евросоюз, на который приходится почти половина экспорта. Что касается стран СНГ, то их доля в украинском экспорте составляет 12%.

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Как сообщал УНИАН, дефицит внешней торговли товарами в Украине по итогам января 2016 года составил 295 миллионов долларов, что в 7,6 раза выше дефицита по итогам января 2015 года на уровне 38,8 миллиона долларов.