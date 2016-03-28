Евразийский фонд выделит Беларуси $2 миллиарда кредита

Евразийский банк развития договорился с Минфином Беларуси о предоставлении финансового кредита из средств Евразийского фонда стабилизации и развития на $2 миллиарда, говорится в сообщении министерства финансов страны, передает Рейтер.

"Соглашением предусмотрено выделение финансовых ресурсов на сумму $2 миллиарда в поддержку мер экономической политики и структурных преобразований правительства и Национального банка Республики Беларусь в 2016-2018 годах", - говорится в сообщении.

"Заем предоставляется отдельными траншами, каждый из которых сроком 10 лет, включая пятилетний льготный период. Поступление в республиканский бюджет средств первого транша кредита в размере $500 миллионов ожидается в ближайшие дни".

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Заместитель министра финансов Сергей Сторчак в Москве также подтвердил журналистам достижение договоренностей.

"Сегодня на сайте вывесим заявление, все уже, все договоренности достигнуты, программа согласована, сумма $2 миллиарда. Обязательства белорусские (взяты), транши расписаны", - сказал он.

Минск, которому в этом году нужно выплатить $3,3 миллиарда кредиторам, просил кредит в $3 миллиарда у МВФ и $2 миллиарда - у контролируемого Россией Евразийского фонда стабилизации и развития.