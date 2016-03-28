Государственный "Укргазбанк" заказал у канала Порошенко рекламы на 3 миллиона

ПАО АБ «Укргазбанк» 10 марта заключил соглашение с ООО «Телерадиокомпания «Экспресс-Информ» о закупке рекламного времени на «5 канале» за 3 млн грн.

Об этом сообщается в «Вестнике государственных закупок», пишут «Наші гроші».

Приобрели 910 минут рекламного времени на срок до конца 2016 года. Таким образом, минута стоит 3 297 грн., а секунда – 55 грн.

Перед парламентскими выборами 2014 года сообщалось, что размещение рекламы на «5 канале» стоит 15-45 грн. за секунду, отмечает издание.

Компания «Экспресс-Информ» обладает лицензией на вещание «5 канала».

Она основана ОАО «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд «Прайм Эссетс Кепитал» Петра Порошенко и ООО «Престиж Групп» Владислава Лясовского – экс-председателя правления «5 канала» и бывшего члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Руководителем «Экспресс-Информа» является Александр Адаменко.

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Справка УНИАН. «Укргазбанк» (Киев) работает на рынке Украины с 1993 года и является одним из крупнейших банков по объему активов. По результатам докапитализации банка при участии государства в 2009 году доля Министерства финансов в капитале «Укргазбанка» составляет 95%. В 2015 году банк получил 256 млн грн прибыли.