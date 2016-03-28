Суд арестовал более десятка счетов компаний сына Януковича

Печерский районный суд Киева наложил арест на 11 банковских счетов компаний, которые принадлежали Александру Януковичу.

Об этом говорится в решениях суда от 3 марта, обнародованных в Едином государственном реестре судебных решений.

Согласно документам, аресты были наложены на счета компаний "Мако Холдинг", "Мако Актив" и "Билдинг Инвестменс Групп".

В "Укрбизнесбанке" арестованы 5 счетов: компании "Мако Актив" на $1,347 тыс., "Билдинг Инвестменс Групп" на 800,522 тыс. грн и три депозитных счета "Мако Холдинг" на 2 млн грн.

Кроме того, суд наложил аресты на 4 счета в банке ING Bank NV (Нидерланды) и на 2 счета во "Всеукраинском банке развития". Размер денежных средств, которые находятся на указанных счетах, в текстах решений не указаны.

В ходе досудебного расследования установлено, что Александр Янукович в течение 2013 года при содействии своего отца (бывшего президента Украины) и других лиц из числа высшего руководства страны организовал преступную схему по содействию принадлежащим ему компаний группы "Мако" в противоправной минимизации налоговых обязательств, подлежащих уплате в бюджет, а также в завладении этими бюджетными средствами.

Указанные противоправные действия Александра Януковича и группы неустановленных лиц привели к фактическому не поступлению в госбюджет денежных средств на общую сумму 42,598 млн грн, говорится в решении суда.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2014 года экс-президент Украины Виктор Янукович со своими сыновьями - Александром и Виктором бежал в Россию. Сейчас бывший президент и его сын Александр находятся в розыске.

Против семьи Януковича были введены экономические санкции со стороны США и Евросоюза, которые предусматривают арест банковских счетов. Швейцарская прокуратура сообщила о блокировании активов на сумму 140 млн евро, принадлежащих Януковичу и его соратникам.

Генеральная прокуратура Украины в июне 2014 года открыла и расследует уголовное производство по факту злоупотреблений должностными лицами группы компаний "МАКО".

Справка УНИАН. Предприятия группы "МАКО" работают на рынке Украины с 2009 года. По состоянию на январь 2013 года в «МАКО» входили порядка двух десятков предприятий в Украине, Голландии и Швейцарии, а также банк «Всеукраинский банк развития». Среди основных направлений группы – девелопмент и строительство, финансовый сектор и угольная промышленность.