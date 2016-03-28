Нацбанк опустил официальную гривню
Официальный курс НБУ на 29 марта: 100 USD – 2628.0144 грн; 100 EUR – 2931.2873 грн; 10 RUR – 3.8772 грн
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 29 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2628.0144 (28 марта – 2607.0332)
100 EUR – 2931.2873 (28 марта – 2907.8848)
10 RUR – 3.8772 (28 марта – 3.8095)
Как сообщал УНИАН, в понедельник, 28 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,05/26,20 грн/долл.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,1890/29,3510 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3810/0,3840 грн/рубль.
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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,2801 грн/долл., к этому часу заключено 580 сделок на сумму 335,42 млн долл.