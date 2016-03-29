Порошенко: при работающем Кабмине Украина могла бы рассчитывать на $4 миллиарда от США и МВФ - СМИ

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на заседании фракции "Блок Петра Порошенко", передает РБК-Украина со ссылкой на нескольких депутатов, присутствовавших на заседании.

"Если бы в Украине было действующее правительство, ничто не помешало бы мне договориться в США о предоставлении кредитных гарантий американского правительства на 1 млрд долларов, получить от 3 млрд долларов кредита МВФ и подписать соглашение о военно-техническом сотрудничестве с США", - заявил Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, заместитель лидера парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко сообщил, что на заседании фракции была поддержана кандидатура председателя Верховной Рады Владимира Гройсмана на должность премьер-министра.