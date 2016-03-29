Минфин привлек у Европейского инвестбанка 400 миллионов евро кредита

Министерство финансов Украины привлекло у Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) кредит в размере 400 млн евро на реализацию проектов развития коммерческих банков, а также предприятий малого и среднего бизнеса. Об этом говорится в сообщении, размещенном в официальной прессе.

«Министерство финансов выступает заемщиком средств. Кредит в размере 400 млн евро направят через украинские коммерческие банки на поддержку развития частного сектора экономики, на проекты малого и среднего бизнеса, проекты учреждений со средней капитализацией, а также проекты социально-экономической инфраструктуры, включая проекты энергоэффективности и адаптации к изменениям климата», - говорится в сообщении.

Как отмечается, участие в программе распределения средств могут принять малые и средние предприятия с количеством наемного персонала до 250 человек, учреждения со средней капитализацией с количеством персонала до 3000 человек, а также предприятия с количеством более 3000 человек. Размер кредитов, на которые могут претендовать компании, - от 25 млн евро (для малых и средних предприятий) до 50 млн евро для компаний с количеством работников более 3000 человек. При этом проекты должны отвечать требования Европейского инвестбанка. Агентом Минфина в части распределения средств выступает государственный «Укрэксимбанк». Также «Укрэксимбанк» будет предоставлять помощь участникам программы.

Читайте такжеУкраина получила $331 миллион кредита от Японии на развитие финсектора

Как сообщал УНИАН, соглашение о предоставлении средств ЕИБ Минфину в рамках программы помощи банкам и малому и среднему бизнесу было ратифицировано Верховной Радой еще 15 июля 2015 года. Однако организационные процедуры выполнения договоренности начались только в марте текущего года.