Cуд арестовал счета платежной системы EPay за пособничество боевикам "ДНР" и "ЛНР"

Печерский районный суд г. Киева принял решение наложить арест на денежные средства, размещенные на банковских счетах и картах счет платежной системы EPay и ее должностных лиц за пособничество боевикам так называемых «Донецкой народной республики» и «Луганской народной республики».

Как сообщается в ряде решений суда, обнародованных в Едином государственном реестре судебных решений, Печерский суд принял такое решение по ходатайству Главного управления Службы безопасности Украины в г. Киеве и Киевской области.

Согласно материалам дела, в период с мая 2014 года по настоящее время должностные лица EPay осуществляют содействие террористической деятельности через подконтрольных физических лиц (около 45 человек), проживающих на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и зарегистрированных как предприниматели в налоговых органах ДНР, в нарушение требований Национального банка Украины о приостановке финансовых операций на временно оккупированных территориях. Компания обеспечивает работу и обслуживание ряда платежных терминалов, функционирующих на базе банковской платежной системы Flashpay (владелец - банк «Фамильный»), а также платежных систем «Финансовый мир» (г. Киев) и City Pay (г. Киев, интернет-провайдер Terra-line), участником которых является EPay. Должностные лица EPay пользуются программным обеспечением «Пегас Крым», которое является официальным представителем российской компании «ПС Pegas». В результате работы указанных терминалов боевики террористических организаций «ДНР» и «ЛНР» могут пополнять счета мобильных телефонов, перечислять средства на карточные счета и осуществлять другие платежи, необходимые для обеспечения деятельности членов «ДНР» и «ЛНР».

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в августе 2014 года обязал банки и небанковские финучреждения приостановить осуществление всех видов финансовых операций в населенных пунктах, которые не контролируются украинскими властями.

До этого, с 24 июля, регулятор ввел чрезвычайный режим работы банковской системы в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республике Крым, поскольку сложившаяся ситуация не позволяет работать и обеспечивать финансирование потребностей государства и жизнедеятельности населения в обычном режиме.