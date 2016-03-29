Минобороны с начала года заключило контрактов на 2 миллиарда гривень

С начала года между Минобороны и госпредприятиями заключены 73 контракта и дополнительные соглашения на сумму более 2 млрд грн, уже поставлено 110 единиц вооружения и военной техники и 28 тыс. боеприпасов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны Украины Алексей Чернобай.

"Согласно государственному оборонному заказу, в текущем году Минобороны заключили 73 контракта и дополнительные соглашения с госпредприятиями на общую сумму более 2 млрд грн. Закуплено и поставлено ВСУ 110 единиц вооружения и военной техники, 28 тыс. боеприпасов", - отметил Чернобай.

Также он добавил, что за прошедшую неделю ремонтные бригады ВСУ вернули в район АТО 243 единицы вооружения и военной техники. В частности, танки, гаубицы, противотанковые пушки, бронетранспортеры и боевые бронированные машины.

А с начала проведения АТО восстановлено около 42,5 тыс. единиц вооружения и военной техники. Из них почти 40 тыс. восстановлено силами ремонтных подразделений ВСУ.

Читайте такжеКабмин отчитался о расходах на оборону: за год потратили почти 100 миллиардов

Как сообщал УНИАН, в текущем году на развитие вооружения и военной техники предусмотрено почти 7 млрд грн. 25 декабря 2015 года Верховная Рада приняла госбюджет-2016, которым предусмотрено увеличение финансирования армии на 21% - до 55,6 млрд грн по сравнению с 45,8 млрд грн, выделенными в 2015 году.