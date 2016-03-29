Дочка российского "Внешторгбанка" в Украине снизила убыток почти в 4 раза

Один из крупнейших банков Украины "ВТБ Банк", принадлежащий российскому "Внешторгбанку", по итогам 2015 года получил 4,552 миллиарда гривень убытка, что в 3,7 раза меньше убытка за предыдущий год.

Как сообщается в отчетности банка в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, активы банка в прошлом году выросли на 39,3% – до 25,617 миллиарда гривень, уставный капитал – в 4,6 раза, до 25,316 миллиарда гривень, а численность персонала сократилась на 47,4% – до 1,371 тысячи человек.

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Как сообщал УНИАН, акционеры "ВТБ Банка" увеличили капитал финучреждения на 8,9 миллиарда гривень, или на 35%, – до 34,2 миллиарда гривень.

"ВТБ Банк" работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу иностранных банков. С 2006 года более 99,9% акций банка принадлежат российскому "Внешторгбанку".