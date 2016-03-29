Прерванный стаж больше не проблема: Рада усовершенствовала порядок начисления пенсий

Верховная Рада Украины усовершенствовала порядок начислений пенсий работникам, достигшим пенсионного возраста и имеющим перерыв в страховом трудовом стаже, приняв за основу и в целом проект закона о внесении изменений в статью 40 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (№3203). За соответствующее решение проголосовали 281 народный депутат при необходимых 226.

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Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, отныне по желанию работника в органы пенсионного обеспечения подается справка о заработной плате (доходе) за любые 60 календарных месяцев страхового стажа подряд независимо от перерывов в период до 30 июня 2000 года.

Представляя законопроект, его автор, народный депутат Украины Юрий Шухевич отметил, что документ не новый и частично уже обсуждался. По словам Шухевича, ранее граждане, выходившие на пенсию до 31 декабря 2015 года, имели возможность подавать справку о доходах для начисления пенсии за период до 2000 года за любые пять лет непрерывного стажа. «Потом у них такое право отменили (с 1 января 2016 года - УНИАН), - отметил Шухевич. - И сейчас мы ничего нового не вводим, мы просим снова предоставить людям такое право, как раньше, подавать документы».

По информации Шухевича, принятие законопроекта позволит уравнять в правах пенсионеров, которым пенсии назначались до 31 декабря 2015 года и тем, кому пенсии назначались уже после 1 января 2016 года, когда право на подачу документов о трудовых доходах до 2000 года у пенсионеров было упразднено.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 10 марта утвердил бюджет Пенсионного фонда с доходами в 257 млрд грн. Собственные поступления Пенсионного фонда составят 110 млрд грн, а дотация из бюджета – 144 млрд грн. Эта дотация покроет дефицит Пенсионного фонда в размере 81,3 млрд грн, а также компенсирует снижение платежей по единому социальному взносу, ставка которого с 1 января 2016 года снижена почти вдвое – до 22% с 41%.

Как отмечал председатель правления Пенсионного фонда Украины Алексей Зарудный, расходы на пенсионное обеспечение в 2016 году вырастут на 7,5%, или 18,5 млрд грн, по сравнению с 2015 годом.