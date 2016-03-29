Как не пенсионеры, так Пасха: у Гонтаревой нашли новую причину колебания курса гривни

Национальный банк Украины объясняет текущие дисбалансы спроса и предложения на валютном рынке нашей страны праздничными днями в Европе и США (католическая Пасха).

Об этом говорится в комментарии директора департамента открытых рынков НБУ Сергея Пономаренко, переданном УНИАН.

Как отмечается в комментарии, следуя режиму гибкого курсообразования, НБУ сглаживает чрезмерные колебания курса, происходящие в результате ситуативных факторов, с помощью валютных интервенций и аукционов купли-продажи валюты, а также изымает избыточную ликвидность из банковской системы.

В частности, как напомнил регулятор, сегодня проведен аукцион по продаже валюты, в ходе которого НБУ продал банкам 26,2 млн долл. США. С начала 2016 года регулятор провел 25 аукционов по продаже и покупке валюты, по итогам которых чистая продажа валюты НБУ составила 235,2 млн долл.

По данным дилеров коммерческих банков, сегодня котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к 14:00 установились на уровне 26,35/26,45 грн/долл.

Средневзвешенный курс на межбанке по данным НБУ к этому часу составил 26,4594 грн/долл., а участники рынка заключили 266 сделок на сумму 68,12 млн долл.

Как сообщал УНИАН, ранее среди причин падения курса гривни глава НБУ Валерия Гонтарева называла сезонное падение деловой активности, большое количество выходных, выплаты пенсионерам и политическую нестабильность.