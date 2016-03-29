Фонд гарантирования продлил временную администрацию в "Родовид Банке"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил временную администрацию в санационном «Родовид Банке» на 1 месяц – до 25 апреля 2016 года включительно.

Как сообщается в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, на этот же период продлеваются полномочия временного администратора банка Виктора Кулиша.

Правление Национального банка Украины по согласованию с Министерством финансов, как собственником государственного санационного «Родовид Банка», приняло решение о признании этого банка неплатежеспособным и его передаче в Фонд гарантирования вкладов физических лиц 26 февраля. Решение принято в рамках Стратегии развития государственных банков, утвержденной Кабинетом министров 11 февраля, из соображений рациональности управления государственной собственностью и средствами бюджета.

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Как сообщал УНИАН, «Родовид Банк» был докапитализирован государством в 2009 году на 8,4 млрд грн и еще на 3,95 млрд грн в 2011 году, когда получил статус санационного банка. За 7 лет пребывания в собственности государства банк не урегулировал вопрос проблемных активов и не развил успешную санационную модель.

По оценкам Минфина, дальнейшее существование банка без поддержки государства не представляется возможным, а одна из причин, по которой банк не стал полноценным санационным финучреждением, - это отсутствие на законодательном уровне механизмов передачи и реализации проблемных активов банков государственного сектора.