Гривня опустилась, несмотря на продажу долларов Нацбанком

Во вторник, 29 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,35/26,48 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,5090/29,6490 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3860/0,3890 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 14:00 установился на уровне 26,4594 гривни/доллар, к этому часу заключено 266 сделок на сумму 68,12 миллиона долларов.

Сообщается, что Национальный банк Украины на сегодняшнем валютном аукционе продал банкам 26,2 миллиона долларов США, при этом средневзвешенный курс аукциона составил 26,4241 гривни/доллар.

Как сообщается на сайте регулятора, всего банки подали заявки на покупку 32,5 миллиона долларов. Минимальный курс по результатам аукциона составил 26,35 гривни/доллар, максимальный – 26,55 гривни/доллар. По минимальному курсу куплено 18,3% валюты.

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Как сообщал УНИАН, во вторник, 29 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,35/26,48 гривни/доллар.