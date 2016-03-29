Суд отменил решение НБУ о ликвидации банка "Союз"

Окружной административный суд Киева признал противоправными и отменил постановление Национального банка и решение Фонда гарантирования вкладов физических лиц об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Союз".

Об этом на своей странице в сети Facebook написал пресс-секретарь предунциального надзора Нацбанка Леонид Музыкус.

"Окружной админсуд Киева открыл производство 21 марта, а уже 28 марта признал противоправными и отменил постановление Национального банка и решение Фонда об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Союз", - написал он.

По его словам, полный текст решения суда пока отсутствует.

Музыкус также сообщил, что Нацбанк намерен подать апелляцию на решение суда в установленный срок.

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Как сообщал УНИАН, НБУ принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать банк "Союз" за систематические нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга. По информации регулятора, банк в течение двух последних лет неоднократно привлекался к ответственности за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга и при этом создавал помехи проведению проверки в марте 2016 года.

Представитель Фонда гарантирования вкладов физлиц не мог попасть в банк, так как работники частной охранной фирмы, которые по указанию бывших должностных лиц банка "Союз" закрыли двери здания, отказались допускать представителя фонда, о чем составлен соответствующий акт.