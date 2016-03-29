ГФС прогнозирует в марте рекордные налоговые поступления

Государственная фискальная служба Украины прогнозирует в марте рекордные поступления налоговых и таможенных платежей в размере 58 миллиардов гривень, сообщила пресс-служба ГФС.

"По оперативным данным, в марте прогнозируются рекордные поступления в общий фонд государственного бюджета за всю историю существования Государственной фискальной службы Украины - 58 миллиардов гривень", - говорится в сообщении.

В частности, Фискальная служба прогнозирует 37,5 миллиарда гривень налоговых поступлений и 20,5 миллиарда гривень таможенных поступлений.

Фискальная служба отмечает, что рост поступлений обеспечен благодаря усилению мер по детенизации экономики, системной борьбе с фиктивными предприятиями и другими схемами уклонения от уплаты налогов.

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Как сообщал УНИАН, Государственная фискальная служба Украины в январе-феврале перевыполнила установленные Министерством финансов Украины индикативы на этот период на 14,5% и перечислила в государственный бюджет дополнительно 8,2 миллиарда гривень.