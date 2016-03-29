Средняя зарплата украинцев в феврале увеличилась на 223 гривни

Средняя заработная плата штатного работника в Украине в феврале увеличилась на 5,1%, или на 223 гривни, по сравнению с январем и составила 4585 гривень, говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины. Данное значение в 3,3 раза выше уровня минимальной заработной платы в Украине, которая составляет 1378 гривень.

Пресс-служба отметила, что по сравнению с февралем 2015 года средняя зарплата выросла на 26,2%.

Индекс реальной заработной платы в феврале по сравнению с январем 2016 года составил 105,3%, а по сравнению с февралем 2015 года – 91,7%.

Самые высокие средние зарплаты в феврале зафиксированы в авиационном транспорте – 20,8 тысячи гривень, финансовой и страховой деятельности – 9,9 тысячи гривень и сфере телекоммуникаций – 9,8 тысячи гривень.

Наименьший уровень средней зарплаты в феврале был отмечен в сфере почтовой и курьерской деятельности – 2,4 тысячи гривень, здравоохранении – 2,9 тысячи гривень и сельском хозяйстве – 3 тысячи гривень.

По данным Госстата, наибольший рост средней заработной платы штатных работников по сравнению с январем зафиксирован в сфере телекоммуникаций – на 19,8%, в научной деятельности – на 11,5%, в строительстве – на 11,1%.

Снижение средней зарплаты по сравнению с предыдущим месяцем отмечено лишь в сфере спорта – на 1,6%.

В Госстате отметили, что указанные данные рассчитаны без учета временно оккупированной Россией территории Крыма и части зоны АТО.

Читайте такжеРеальные зарплаты украинцев в 2015 году сократилась на 10%

Как сообщал УНИАН, средняя заработная плата штатного работника в Украине в январе снизилась на 16,6%, или на 868 гривень, по сравнению с декабрем 2015 года и составила 4362 гривни.

Средняя заработная плата штатного работника в Украине в 2015 году выросла на 30%, а реальная – уменьшилась на 10% по сравнению с 2014 годом.