Гривня на межбанке укрепилась до 26,42 за доллар
18:09, 29 марта 2016Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,4610/29,5900 гривни/евро.
REUTERS
Во вторник, 29 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,30/26,42 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,4610/29,5900 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3810/0,3830 гривни/рубль.
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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,4392 гривни/доллар, к этому часу заключено 526 сделок на сумму 285,49 миллиона долларов.
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