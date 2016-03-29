Государственный "Украинский банк реконструкции и развития" завершил год с прибылью

Находящийся в собственности государства "Украинский банк реконструкции и развития" по итогам 2015 года получил 570 тысяч гривень прибыли против 18,332 миллиона гривень убытка годом ранее.

Об этом сообщил в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Фонд государственного имущества Украины, как акционер, владеющий 99,9945% акций банка.

Согласно приведенным данным, активы банка в 2015 году выросли на 22,5% - до 122,638 миллиона гривень, обязательства – на 57,7% - до 58,884 миллиона гривень, собственный капитал – на 1,5% до 63,754 миллиона гривень.

Также Фонд госимущества сообщил о проведении внеочередного общего собрания акционеров банка 28 апреля 2016 года, в повестке дня которого, в том числе утверждение годовых результатов деятельности банка и распределение прибыли.

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Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины в августе передало Фонду госимущества пакет акций находящегося в его собственности "Украинского банка реконструкции и развития" в рамках решения Кабинета министров о продаже банка.

Фонд госимущества анонсировал проведение аукциона по продаже акций "Украинского банка реконструкции и развития" с начальной ценой 118,9 миллиона гривень 22 апреля 2016 года в Киеве. В фонде обратили внимание, что банк получил в другом государственном банке - "Укргазбанке" - субординированный кредит на 28 миллионов гривень сроком на 6 лет.

Представители Министерства финансов Украины прекратили свои полномочия как члены наблюдательного совета "Украинского банка реконструкции и развития" в феврале текущего года.

"Украинский банк реконструкции и развития" создан решением Кабинета министров в мае 2003 года. Банк относится к небольшим финучреждениям по объему активов. 99,99% акций банка находятся в собственности государства.