ГФС ответила рейдом по обменникам Киева после сюжета о "крышевании" незаконного бизнеса полицейскими

Государственная фискальная служба Украины в ходе обысков в нелегальных пунктах обмена валют 29 марта изъяла более 10 млн грн наличных средств, сообщила пресс-служба ГФС.

"По результатам обысков в нелегальных пунктах обмена валюты в городе Киеве, проведенных 29 марта сотрудниками Главного следственного управления финансовых расследований ГФС совместно с работниками СБУ, изъято наличными 4,248 млн гривень, 127 тыс. долларов США, 43 тыс. евро и 820 тыс. российских рублей и другую валюту, что в эквиваленте составляет более 10 млн грн", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что налоговая милиция совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины разоблачили группу граждан Украины, которые организовали противоправную схему, направленную на уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. Для незаконной деятельности нарушители использовали пункты обмена, которые действовали без обязательной регистрации и получения соответствующей лицензии на право осуществления таких операций.

Читайте такжеКабмин ужесточил требования по учету операций обмена валюты

Обыски ГФС прошли после расследования программы «Гроші» на канале «1+1», журналисты которой разоблачили влиятельных "кришевальщиков" нелегальных обменных пунктов.

По словам журналистов программы, основной бизнес некоторых высокопоставленных полицейских - "крышевание" пунктов обмена валют.

«Условия для бизнеса созданы Нацбанком. Во-первых, это валютные ограничения, типа 130 долларов в руки и только с паспортом. Во-вторых - наличие 1,5% пенсионного сбора при покупке валюты. В-третьих - отсутствие каких-либо проверок валютных обменников после реформы Нацбанка », - говорится в расследовании журналистов.

По их подсчетам, благодаря этому полицейским удается зарабатывать почти 4 миллиона долларов в месяц.

Как сообщал УНИАН, в августе 2015 года сотрудники налоговой милиции, прокуратуры и управления Министерства внутренних дел Киева выявили и изъяли в ходе обыска в незаконных пунктах обмена валют 4 млн долл. и 7 млн грн.

В июле 2015 года сотрудники Службы безопасности Украины совместно со столичной прокуратурой прекратили в Киеве деятельность организованной группы, которая контролировала масштабный нелегальный бизнес обмена валют. Суточный оборот валюты, которая выводилась «в тень», составлял более 3 млн долл. Во время обысков правоохранители изъяли свыше 800 тыс. долл., 40 тыс. евро и 100 тыс. грн.