Банк-копилку Путина спасут деньгами ЦБ, пенсионеров и госкомпаний

Финансовая устойчивость российской госкорпорации Внешэкономбанк (ВЭБ) будет достигнута с помощью размещения на ее депозитах средств Пенсионного фонда России (ПФР), государственного бюджета, Центробанка и госкомпаний.

В распоряжении «Ведомостей» оказался план мероприятий по повышению финансовой устойчивости ВЭБа, подготовленный к заседанию командой нового председателя банка Сергея Горькова. Совет вчера одобрил докапитализацию госкорпорации на 150 млрд руб. и рассмотрел мероприятия из этого документа.

Горьков предлагает спасать ВЭБ, активы которого составляют 9% ВВП, всей страной. Докапитализировать банк предлагается бюджету и Центробанку – он конвертирует долг банка в субординированный кредит, который можно будет включить в капитал второго уровня.

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Ликвидность госкорпорация рассчитывает получить от всех, кто связан с государством. От Федерального казначейства – депозит на 55 млрд руб. (в дополнение к предоставленным на 45 млрд); от ФНБ – продление истекающего в июне 50-миллиардного депозита (или его замещение депозитом Газпромбанка); от госкомпаний и госкорпораций – счета, на которых те будут размещать средства, как и компенсационные фонды строительных СРО. Еще не менее 100 млрд руб. ВЭБ рассчитывает получить от пенсионных накоплений – за счет размещения средств ПФР (которыми как государственная УК управляет сам ВЭБ) в долгосрочные облигации ВЭБа.

ВЭБ также готов расстаться с долей в «Газпроме»: предлагается продать ADR на его акции. ВЭБу принадлежит 2,7% акций «Газпрома», которые исходя из котировок Лондонской биржи вчера вечером стоили $1,3 млрд.

Расчищать баланс планируется за счет продажи части проблемных активов – банков (украинский Проминвестбанк, санируемые Связь-банк и «Глобэкс»), вагонов и самолетов лизинговой «дочки» и передачи другой части государству; активы, полученные в рамках спецпроектов, могут быть переданы в ЗПИФ (среди исполнителей – Росимущество).

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Кроме того, будет проведен аудит структуры управления «ВЭБ капитала» и подготовлены предложения по реализации розничного лизингового бизнеса.

Наконец, предлагается ограничить расходы на благотворительность: на этот год – 1 млрд руб.

Одобрено выделение 150 млрд руб. из бюджета в капитал, а также размещение депозита казначейства, все остальные пункты обсуждаются, рассказал участник заседания. Некоторые из мер, включенных в план, обсуждаются как идеи на долгосрочную перспективу, говорит чиновник.