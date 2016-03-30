Апелляционный суд признал законным арест пенсионного счета Азарова – ГПУ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

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«29 марта 2016 года Апелляционный суд. Киева согласился с доводами прокурора управления процессуального руководства в уголовных производствах следователей Генеральной прокуратуры Украины и подтвердил, что накопленные на банковском счете для пенсионных выплат средства являются предметом, на который может накладываться ограничение в понимании ст. 170 УПК Украины, и признал их арест законным», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 21 декабря 2015 года Печерский райсуд Киева арестовал пенсионный счет экс-премьера Азарова. Свое решение суд обосновал тем, что согласно ст. 1 закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», пенсия – это ежемесячная пенсионная выплата в солидарной системе общеобязательного государственного пенсионного страхования, которую получает застрахованное лицо, а следовательно, не является имуществом, которое находится в собственности лица, а поэтому не может быть арестовано в соответствии с требованиями ч. 6 ст. 170 УПК Украины.

4 февраля 2016 года Апелляционный суд Киева отменил постановление следственного судьи от 21 декабря 2015 года об аресте на пенсию Азарова.

Однако 24 февраля по ходатайству Генпрокуратуры Печерский райсуд вновь наложил арест на денежные средства Азарова, поступавшие на его банковский счет как пенсионные выплаты.