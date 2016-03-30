"Ощадбанк" через суд требует у концерна Фирташа более $100 миллионов

Государственный «Ощадбанк» намерен через суд взыскать более 100 млн долл. задолженности с крупнейшего производителя минеральных удобрений в Украине концерна «Стирол», входящий в холдинг Ostchem Group бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Об этом свидетельствует определение суда, опубликованное в Едином государственном реестре судебных решений.

Согласно документу, в декабре 2015 года госбанк обратился в хозяйственный суд Донецкой области с исковым заявлением о взыскании задолженности с концерна по договору кредитной линии от 2011 года в общей сложности на сумму около 7 млн долл., в марте госбанк предоставил суду заявление об увеличении размера исковых требований до 103,879 млн долл. США (из которых 95,8 млн долл. – просроченная задолженность по кредиту, и 8,1 млн долл. - проценты за пользование кредитом), к взысканию предъявлены еще около 3 млн грн.

Рассмотрев материалы указанного дела, суд назначил судебную экономическую экспертизу, поскольку для проверки предъявленных к взысканию начислений задолженности необходимы специальные знания.

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Как сообщал УНИАН, государственный «Ощадбанк» подал иск в отношении Российской Федерации о возмещении потерь на общую сумму порядка 15 млрд грн, понесенных в результате незаконной аннексии Крыма.

Холдинг Ostchem объединяет предприятия азотной химии Group DF Дмитрия Фирташа. Структуры Фирташа контролируют более 70% украинских облгазов, а также более половины отечественных химических предприятий.