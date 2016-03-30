Кабмин разрешил возмещать чиновникам расходы, понесенные в результате отзыва из отпусков

Кабинет министров Украины разрешил возмещать чиновникам затраты, понесенные ими в связи с внезапными отзывами из отпусков или отказов в заранее запланированном отпуске. Об этом говорится в постановлении правительства № 231, опубликованном на веб-портале Кабмина.

«Возмещения непредвиденных расходов осуществляется в случае отзыва государственного служащего из ежегодного основного или дополнительного отпуска во время его пребывания в санаторно-курортном учреждении, в другом месте отдыха, лечения - как в пределах Украины, так и за рубежом», - говорится в постановлении.

К непредвиденным расходам относятся: расходы на приобретение неиспользованных проездных документов, расходы в связи с расторжением гражданско-правовых договоров по организации отдыха (лечения), расходы, связанные с бронированием проездных документов, мест проживания и предоставления других услуг, а также документально оформленные расходы, связанные с правилами въезда и пребывания в месте отдыха -оформление визы, страхование, разрешений, уплаты сборов и т.д.

Непредсказуемые расходы возмещаются государственному служащему в течение одного месяца.

Как отмечается, постановление вступает в силу 1 мая текущего года - одновременно с вступлением в силу закона «О государственной службе».

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Как сообщал УНИАН, новая редакция закона о государственной службе была разработана правительством и принята парламентом в конце 2015 года. Президент Украины подписал этот закон в январе текущего года. Вступление закона в силу позволит правительству вести переговоры с Еврокомиссией о создании специального фонда для финансирования дополнительных выплат украинским чиновникам.