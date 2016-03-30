Яресько рассказала голландцам о главном преимуществе Украины

Ключевое преимущество Украины по сравнению с другими странами состоит в том, что это крупнейший развивающийся рынок Европы, сказала министр финансов Украины Наталья Яресько в ходе украинско-голландского делового форума, открывшегося сегодня в городе Нутдорп (Голландия).

«Украина - это крупнейший развивающийся рынок в Европе. Украинцы хотят быть партнерами и являются партнерами (странам ЕС и, в особенности, Голландии - УНИАН)», - сказала министр.

Она отметила, что за последние 15-20 месяцев правительство сделало значительные шаги для того, чтобы инвесторы обратили внимание на нашу страну. В первую очередь, удалось достичь финансово-банковской стабилизации.

«Мы сократили дефицит бюджета с 10% до 2,1%. Мы ликвидировали 62 неплатежеспособных банка. Мы нарастили госрезервы и стабилизировали курс национальной валюты. Не сделай мы всего этого, вам (инвесторам - УНИАН) было бы не интересно работать с Украиной», - подчеркнула Яресько.

Она также отметила, что на текущий момент украинские власти значительно продвинулись в сфере борьбы с коррупцией. Как сказала министр, в Украине учреждены антикоррупционные органы, сотрудники которых «получают европейские зарплаты и имеют все возможности для выполнения своих обязанностей».

Вместе с тем, Яресько предложила европейским партнерам принять участие в дальнейших преобразованиях в Украине, включая налоговую, таможенную и другие сферы.

Читайте такжеУкраина снова может стать "кормилицей" мира - министр торговли Нидерландов

Как сообщал УНИАН, сегодня в Голландии открылся украинско-голландский деловой форум, собравший более 300 делегатов - представителей властей и бизнеса. Министр Яресько возглавляет украинскую делегацию.