Прогнозы Минфина на 2017 год: курс гривни 27,2 за доллар, рост ВВП на 3%, инфляция - 8%

Министерство финансов Украины представило Кабинету министров Основные принципы формирования бюджетной политики на 2017 год, основанные на прогнозах, что рост экономики в 2017 году составит 3%, инфляция снизится до 8,1%, курс гривни - на уровне 27,2 грн\долл., а дефицит бюджета составит 3% ВВП.

Презентацию сделал заместитель министра финансов Украины Роман Качур.

«В 2017 году мы ожидаем дальнейшего ускорения роста ВВП до 3%. Мы ожидаем снижения инфляции до 8,1%, снижения уровня безработицы до 8,6%, а также курс на уровне 27,2 грн\долл., - сказал Качур. - Мы ожидаем дальнейшую фискальную консолидацию и уменьшение дефицита госбюджета постепенно - в 2017 году до 3%, в 2018-2019 годах до 2,5-2,3%. Кроме того, мы ожидаем снижения госдолга в 2017 году до 66,8 млрд долл. и его сокращения в дальнейшем».

По словам Качура, ключевыми задачами бюджетной политики в 2017 году будут выполнение обязательств перед внешними кредиторами, сохранение социальной справедливости в отношении льготников, сохранение социальных гарантий для военнослужащих, обеспечение обороноспособности страны. Кроме того, Минфин рассчитывает начать в 2017 году переход к среднесрочному бюджетному планированию.

«Особое внимание - образование и наука, создание опорных школ, концентрация расходов на приоритетных направлениях научной деятельности, финансирование приоритетных проектов, - отметил Качур. - Отдельный приоритет - восстановление Донбасса".

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Как сообщал УНИАН, согласно данным программы сотрудничества с ключевым кредитором страны Международным валютным фондом, макропоказатели, которые могут быть заложены в бюджет 2017 года, должны оставаться в следующих коридорах: рост ВВП на уровне 3,5%, уровень инфляции - порядка 8%, объем госрезервов по итогам 2017 года - 28,5 млрд долл., курс гривни к доллару - 23,4 грн\долл., уровень безработицы - 9,6%.