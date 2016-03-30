Экспорт украинских товаров и услуг в ЕС сократился на 25% - Минэкономразвития

Экспорт украинских товаров и услуг в Евросоюз в 2015 году сократился на 25%, составив 15,3 миллиарда долларов.

Соответствующая инфографика опубликована на официальной странице Министерства экономического развития и торговли в Twitter.

При этом снижение экспорта услуг составило 28,4%, а товаров - 23,4%.

В то же время, доля услуг в общем экспорте в Европу в 2015 году достигла 14,8%, а товаров - 85,2%.

Читайте такжеУкраина намерена увеличить экспорт в Канаду товаров с большой добавленной стоимостью

Как сообщал УНИАН, профицит внешней торговли товарами в Украине по итогам 2015 года составил 632,5 миллиона долларов против дефицита в 527 миллионов гривень по итогам 2014 года.

В 2015 году по сравнению с 2014 годом экспорт товаров из Украины снизился на 29,3% - до 38,135 миллиарда долларов, импорт - на 31,1%, до 37,502 миллиарда долларов. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 1,02 (в 2014 году – 0,99). Внешнеторговые операции в этот период проводились с партнерами из 217 стран мира.

Среди стран-партнеров больше всего экспортировалось товаров в Российскую Федерацию - 12,7%, Турцию - 7,3%, Китай - 6,3%, Египет - 5,5%, Италию - 5,2%, Польшу - 5,2%, Индию - 3,8% и Германию - 3,5%.