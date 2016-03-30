Кабмин отправил на доработку бюджетную резолюцию-2017, представленную Минфином

Кабинет министров Украины отправил на доработку представленный Министерством финансов Украины проект Основных направлений бюджетной политики на 2017 год, предполагающих рост экономики в 3%, инфляцию - 8,1%, курс гривны - 27,2 грн/долл., дефицит бюджета - 3% и госдолг в 66,8 млрд долл.

Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства в среду, 30 марта.

По мнению министров, подготовленный Минфином документ не учитывает ряд требований и прогнозов профильных министерств.

В частности, премьер-министр Украины Арсений Яценюк отметил, что слишком низким является предложенный Минфином объем государственных инвестиционных проектов в 1 млрд грн. По его мнению, объем госинвестиций необходимо увеличить, если удастся добиться заявленного экономического роста.

Это предложение поддержал и заместитель министра экономического развития Максим Нефедов. Он также предложил пересмотреть заявленное Минфином финансирование торговых представительств. При этом Нефедов не внес своих предложений в этот пункт бюджетной политики.

В свою очередь министр социальной политики Павел Розенко отметил, что документ не учитывает нестандартность общеэкономической ситуации. «Надо обратить внимание на то, что у нас в 2014 и 2015 году из-за военной агрессии был слишком высокий уровень инфляции - порядка 80% за два года. А рост социальных стандартов мы смогли обеспечить только на 13%. Поэтому я бы попросил уйти от общих формулировок, а учесть то, что с ростом экономики, который мы ожидаем, социальные стандарты будут расти большими темпами, нежели инфляция - чтобы мы могли компенсировать людям потери 2014 и 2015 годов», - сказал Розенко.

Подводя итог дискуссии, глава правительства подчеркнул, что поднятые членами правительства предложения необходимо учесть и внести в проект Основных направлений бюджетной политики, а также добавить в документ пункт о финансировании проектов по судебной реформе.

«С учетом всех предложений я предлагаю отправить на доработку, если необходима рабочая группа - давайте без формализма обсудим с министерствами. Основные направления бюджетной политики должны отвечать экономическим и политическим целям государства. Бюджет - это инструмент реализации нашей политики», - сказал Яценюк.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины представило Кабинету министров Основные принципы формирования бюджетной политики на 2017 год. Ключевыми задачами бюджетной политики в 2017 году будут выполнение обязательств перед внешними кредиторами, сохранение социальной справедливости в отношении льготников, сохранение социальных гарантий для военнослужащих, обеспечение обороноспособности страны. Кроме того, Минфин рассчитывает начать в 2017 году переход к среднесрочному бюджетному планированию.

Особое внимание - образование и наука, а также проекты по восстановлению Донбасса.