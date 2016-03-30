Гривня укрепилась на межбанке до 26,26 за доллар
14:44, 30 марта 2016Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,6130/29,7210 гривни/евро.
Гривня укрепилась на межбанке до 26,26 за доллар / rodniknews.in.ua
В среду, 30 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,16/26,26 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,6130/29,7210 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3870/0,3890 гривни/рубль.
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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 26,2183 гривни/доллар, к этому часу заключено 247 сделок на сумму 81,65 миллиона долларов.
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