Яценюк поручил "быстро" найти Абромавичуса - нужна его подпись

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил заместителю министра экономического развития и торговли Максиму Нефедову до конца заседания правительства, проходящего сегодня в Киеве, найти главу Минэкономразвития Айвараса Абромавичуса, отсутствующего на заседании, для утверждения решения о выделении 40 млн грн на закупку автомобильного транспорта для нужд АТО.

"Министр на работу ходит? Я слышал, что подписывает, приказы подписывает. Найдите сейчас быстро министра, это 40 млн грн на АТО. Мы его (решение о выделении 40 млн грн на АТО – УНИАН) примем со следующей формулировкой – "при условии подписи министра экономики", – сказал Яценюк.

При этом премьер отметил, что не может принять решение о выделении средств на АТО по предложению министра внутренних дел Арсена Авакова без согласования с отсутствующим Абромавичусом, поскольку это противоречит законодательству.

«Арсен Борисович, это я не себя лишаю работы, это я лишаю работы органы прокуратуры. Все должно соответствовать регламенту», - подчеркнул глава правительства.

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Как сообщал УНИАН, 3 февраля Абромавичус заявил, что решил подать в отставку с поста министра экономического развития и торговли Украины, однако Верховная Рада до сих пор не проголосовала за отставку главы Минэкономразвития.

Согласно заявлению министра, такое решение он принял в связи с политическим давлением со стороны первого заместителя председателя фракции «БПП» Игоря Кононенко и Администрации президента.