Уровень безработицы в Украине в прошлом году составил 9,1%

Уровень безработицы в Украине, рассчитанный по методологии Международной организации труда (МОТ) для лиц в возрасте от 15 до 70 лет, в 2015 году снизился до 9,1% по сравнению с 9,7% по итогам 2014 года.

В то же время, как свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, по сравнению с третьим кварталом 2015 года, показатель безработицы незначительно вырос – на 0,1%. Данные приводятся без учета АР Крым и зоны проведения АТО.

В сообщении отмечается, что безработица среди женщин ниже, чем среди мужчин – 8,1%, против 10,1%. Также безработица выше в сельской местности – 9,4%, в городах – 9%.

Показатель безработицы для людей трудоспособного возраста (женщины в возрасте 15-58 лет и мужчины в возрасте 15-59 лет) выше и равняется 9,5%, или 8,5% для женщин и 10,4% для мужчин.

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Как сообщал УНИАН, по итогам 2014 года уровень безработицы в Украине, согласно методологии МОТ, составлял 9,7%. В апреле 2015 года глава правления Фонда общеобязательного государственного страхования на случай безработицы сообщил, что количество украинцев, не имеющих постоянной работы либо являющихся скрытыми безработными, составляет порядка 5 млн человек.