Инвестпозиция Украины в 2015 году улучшилась на 17,5%

Отрицательное значение чистой инвестиционной позиции Украины, представляющее собой разницу между активами и обязательствами перед нерезидентами, в 2015 года сократилось на 11,019 миллиарда долларов, или на 17,5%, - до 52,104 миллиарда долларов, сообщается на сайте Национального банка Украины.

По информации НБУ, в 2015 году активы Украины выросли на 2,5 миллиарда долларов, или на 2,11%, – до 125,095 миллиарда долларов, в то время как пассивы снизились на 8,424 миллиарда долларов, или на 4,5%, – до 177,199 миллиарда долларов.

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Как сообщал УНИАН, в 2014 году отрицательное значение чистой инвестпозиции Украины сократилось на 16,832 миллиарда долларов, или на 21,9% - до 63,123 миллиарда долларов.

Международная инвестиционная позиция отражает накопленные запасы внешних финансовых активов и пассивов страны, в частности, все финансовые требования и обязательства резидентов страны относительно нерезидентов.