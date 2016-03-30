Вкладчикам банка "Петрокоммерц-Украина" выплатят почти 20 миллионов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатит вкладчикам неплатежеспособного банка "Петрокоммерц-Украина" 19,125 миллиона гривень, сообщается на сайте фонда.

Также сообщается, что фонд проводит поиск предварительно квалифицированных лиц, которые заинтересованы в выведении неплатежеспособного банка с рынка. Участие в конкурсе смогут принимать только банки.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 18 марта признал неплатежеспособным банк "Петрокоммерц-Украина", который относился к категории проблемных в связи с непрозрачной структурой собственности.

В марте 2015 года акционер банка - российский банк "Петрокоммерц" - продал акции банка 11 физическим лицам, доля каждого из которых составляла менее 10%. В течение 2015 года акционеры банка и его фактические контролеры Иван Шехавцов и Алексей Крупий неоднократно уведомляли НБУ о своем намерении юридически оформить акции банка на себя, но только в декабре подали регулятору соответствующие пакеты документов.