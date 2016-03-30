Нацбанк укрепил официальную гривню до 26,21 за доллар
Официальный курс НБУ на 31 марта: 100 USD – 2621,8056 гривни; 100 EUR – 2968,9327 гривни; 10 RUR – 3,8780 гривни.
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 31 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США - 2621,8056 (30 марта – 2643,9172)
100 EUR - 2968,9327 (30 марта – 2959,6009)
10 RUR - 3,8780 (30 марта – 3,8454)
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Как сообщал УНИАН, 30 марта котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,18/26,28 гривни/доллар.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,6330/29,7430 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3870/0,3890 гривни/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,2181 гривни/доллар, к этому часу заключено 570 сделок на сумму 336,56 миллиона долларов.