Нацбанк укрепил официальную гривню до 26,21 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 31 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США - 2621,8056 (30 марта – 2643,9172)

100 EUR - 2968,9327 (30 марта – 2959,6009)

10 RUR - 3,8780 (30 марта – 3,8454)

Читайте такжеГривня опустилась, несмотря на продажу долларов Нацбанком

Как сообщал УНИАН, 30 марта котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,18/26,28 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,6330/29,7430 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3870/0,3890 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,2181 гривни/доллар, к этому часу заключено 570 сделок на сумму 336,56 миллиона долларов.