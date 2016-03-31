Народный банк Китая укрепил курс юаня до максимума с начала года

Народный банк Китая в четверг укрепил курс юаня к доллару на 0,35%, что стало максимальным укреплением фиксинга в 2016 году, сообщает Прайм.

"Средний обменный курс Народный банк Китая установил на отметке 6,4612 юаня за доллар, что на 229 пунктов меньше фиксинга среду, когда курс составил 6,4841 юаня за доллар", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Народный банк Китая ослабил позиции юаня к доллару в первую неделю 2016 года более чем на 1,5%.

"Это стало крупнейшим изменением курса юаня с августа 2015 года, когда девальвация юаня сильнейшим образом отразилась на мировых фондовых рынках и привела к падению основных фондовых индексов Китая на 5-6%", - подчеркивает издание.

После обострившейся напряженности на фондовых и финансовых рынках китайский ЦБ направил усилия на стабилизацию юаня.

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Китайская валюта достаточно долго держалась на стабильной отметке около 8,3 юаня за доллар, пока летом 2005 года не начала укрепляться. С осени 2008 года юань около года держался на уровне 6,8, а в сентябре 2009-го вновь начал расти. Пик пришелся на январь 2014 года, когда за один доллар давали около шести юаней.