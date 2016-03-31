НБУ подтвердил прозрачность структуры собственности "Агрокомбанка"

Национальный банк Украины согласовал приобретение существенного участия "Агрокомбанка", признав структуру собственности банка прозрачной.

"Структура собственности приведена в соответствие с требованиями относительно ее прозрачности", - сообщается на сайте НБУ.

Ранее "Агрокомбанк" входил в группу банков, которые получили согласование о приобретении существенного участия, но доведение их структуры собственности до прозрачности еще не завершено. Теперь в этой группе остаются "Экспресс-банк", "Индустриалбанк", "Первый инвестиционный банк" и банк "Центр".

Структура собственности еще 12 банков ("Вектор банк", "Гефест", "Глобус", "Инвестбанк", "Банк инвестиций и сбережений", "КИБ", "Мотор-банк", "НК Банк", "Новый", "Платинум Банк", "Украинский капитал", "Финанс Банк") содержит признаки непрозрачности, в связи с чем продолжается согласование собственников.

В отношении пяти банков ("Земельный капитал", "Инвестиционно-трастовый банк", "Класикбанк", "Смартбанк", "Юнисон") НБУ проводит дополнительную проверку.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины завершает процесс раскрытия реальных собственников украинских банков, стартовавший в марте 2015 года, на этой неделе.

В марте прошлого года Нацбанк обязал банки предоставить сведения о своих реальных собственниках и контролерах, а в октябре обнародовал перечень из 48 банков с непрозрачной структурой собственности, обязав банки завершить процесс легализации собственников до конца первого квартала 2016 года.

По информации НБУ, анонсированное ранее завершение процесса раскрытия реальных собственников банков до конца первого квартала не означает, что на 1 апреля все собственники банков будут раскрыты, поскольку пакеты документов по некоторым банкам еще могут находиться на рассмотрении регулятора, и пока этот процесс продолжается.