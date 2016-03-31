Рада предварительно одобрила реструктуризацию долгов бизнеса перед банками

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект "О финансовой реструктуризации", регулирующий порядок реструктуризации долгов работающего бизнеса перед банками, что позволит выполнить обязательства Украины по меморандуму с Международным валютным фондом.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий законопроект №3555 проголосовали 229 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Представляя проект, заместитель министра финансов Украины Артем Шевалев отметил, что документ разработан для преодоления последствий кризиса в Украине и будет способствовать экономическому росту в стране благодаря механизмам добровольного внесудебного урегулирования проблемных долгов работающих предприятий перед банками.

В свою очередь, замглавы парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Руслан Демчак сообщил, что профильный комитет рекомендует парламенту принять проект за основу и создать рабочую группу при участии Министерства финансов, Министерства юстиции и банковских ассоциаций для его доработки ко второму чтению.

"Реализация положений законопроекта будет иметь безусловный социально-экономический эффект, поскольку поможет сохранить существующие и создать новые рабочие места. Позитив от этой инициативы ощутят предприятия, которые находятся в сложном экономическом положении. Подход, заложенный в законопроекте, даст возможность предприятиям, имеющим эффективную и потенциально успешную бизнес-модель, решить проблему платежеспособности, избежать риска банкротства и вернуться к росту", - сказал Шевалев.

В свою очередь, замглавы парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Руслан Демчак сообщил, что профильный комитет рекомендует парламенту принять проект за основу и создать рабочую группу при участии Министерства финансов, Министерства юстиции и банковских ассоциаций для его доработки ко второму чтению.

"Законопроект разработан при участии экспертов Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития с учётом международных стандартов и мирового опыта проведения финансовой реструктуризации, который был успешно применен в других странах, таких как Турция, Южная Корея, Сербия, что базируется на Лондонском подходе, описанном в руководстве о финансовой реструктуризации банка Англии", - сказал депутат.

Ранее Национальный банк Украины также выступил в поддержку законопроекта "О финансовой реструктуризации", отмечая, что принятие закона позволит выполнить обязательства Украины по меморандуму с Международным валютным фондом. По оценкам НБУ, закон позволит урегулировать ситуацию с проблемными кредитами банков и поможет оздоровить банковскую систему, чтобы банки могли направить средства на кредитование экономики. Эксперты оценивают общую сумму задолженности компаний, которые попадут под действие предложенного в законопроекте механизма, на уровне около 200 миллиардов гривень.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в ноябре 2015 года утвердил пакет законопроектов для поддержки получивших валютные кредиты граждан и предприятий, включая проекты законов "О финансовой реструктуризации" и "О реструктуризации обязательств граждан Украины по кредитам в иностранной валюте, полученным на приобретение единственного жилья (ипотечные кредиты)".