МВФ призывает Украину продолжать программу реформ

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд обеспокоен политической ситуацией в Украине, однако призывает власти продолжать программу реформ, в первую очередь в финансовой сфере и в энергетике. Об этом сказал журналистам глава представительств МВФ в Украине Жером Ваше.

Он отказался комментировать возможные пути разрешения политического кризиса в Украине, вместе с тем подчеркнул, что Украине нужны экономические преобразования.

«Очень важно, чтобы власти продолжали программу реформ, сохраняли фискальную стабилизацию, соблюдали намеченные планы в части тарифного регулирования, в том числе в энергетической сфере», - сказал Ваше.

Ранее представители МВФ подчеркивали, что Фонд не рассматривает возможность полной остановки отношений с Украиной из-за разразившегося в последние месяцы политического кризиса, однако все еще ждет определенности со статусом правительства и продолжением программы реформ.

МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года в марте 2015 года. Первый транш по новой программе в объеме 5 млрд долл. Украина получила 13 марта, второй на 1,7 млрд долл. – 4 августа 2015 года.

На текущий момент Украина и МВФ находятся на стадии второго пересмотра программы, который проходил для Украины в два этапа. Миссия МВФ работала в Киеве в сентябре и ноябре прошлого года. Вместе с тем, миссия не смогла достичь компромисса в части второго пересмотра программы реформ.

На текущий момент Украина и МВФ обсуждают широкий спектр вопросов в рамках второго пересмотра программы сотрудничества, который включает различные аспекты монетарной, банковской, антикоррупционной политики, пенсионной реформы и приватизации.

Второй пересмотр программы должен быть оформлен в специальный Меморандум, который должен быть затем утвержден Советом директоров МВФ.

Одобрение меморандума будет означать предоставление Украине третьего транша кредита от МВФ в размере 1,7 млрд долл. Получение третьего транша кредита является крайне необходимым для Украины, поскольку положительное решение МВФ позволит нашей стране привлечь еще 2,3 млрд долл. финансовой помощи – 1 млрд долл. в виде гарантий от правительства США, а также кредитные транши от Европейского Союза и Всемирного банка.