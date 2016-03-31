Платежный баланс в феврале сведен с дефицитом $74 миллиона

Платежный баланс Украины в феврале текущего года, по предварительным данным, сведен с дефицитом на уровне 74 миллионов долларов, что в 10 раз ниже дефицита по итогам февраля 2015 года на уровне 743 миллиона долларов.

Как сообщается на сайте НБУ, с начала года, за январь-февраль, сальдо платежного баланса является положительным и составляет 46 миллиона долларов, в то время как за аналогичный период предыдущего года платежный баланс был сведен с дефицитом на уровне 1,633 миллиарда долларов.

Согласно приведенным данным, дефицит текущего счета платежного баланса составил 251 миллион долларов в феврале и 543 миллиона долларов – в январе-феврале.

По оценкам НБУ, в январе-феврале импорт товаров сократился на 15,9%. При этом, импорт из России сократился в 2,3 раза, а его доля в общем импорте снизилась до 10%. Импорт из стран ЕС снизился на 4,4%, однако его доля в общем импорте выросла до 37,9%.

Счет операций с капиталом в феврале сведен с профицитом на уровне 28 миллионов долларов, за январь-февраль – на уровне 27 миллионов долларов.

Дефицит финансового счета составил 149 миллионов долларов в феврале и 562 миллиона долларов - за январь-февраль.

Читайте такжеПлатежный баланс Украины сведен в "плюс" впервые за пять лет

Как сообщал УНИАН, платежный баланс Украины по итогам 2015 года вернулся из дефицитного в профицитное состояние, положительное сальдо составило 849 миллионов долларов США против отрицательного сальдо в 13,3 миллиарда долларов США в 2014 году.

В январе 2016 года платежный баланс Украины был сведен с профицитом 120 миллионов долларов, в том числе дефицит текущего счета платежного баланса в январе вырос до 379 миллионов долларов против 288 миллионов долларов за аналогичный период прошлого года.