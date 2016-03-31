Рейтинг богатейших людей Украины: Ахметов по-прежнему лидер, состояние Порошенко выросло на $100 миллионов

15:00, 31 марта 2016
Финансы
15468

Первое место в рейтинге топ-100 богатейших людей Украины традиционно досталось Ринату Ахметову.

Фото: УНИАН

Его состояние оценивается в $2,3 млрд, снизившись за последний год на $4,6 млрд, передает Forbes-Украина.

Падение стоимости активов миллиардера связано со снижением мировых цен на железорудное сырье и металл. К тому же, практически все предприятия Рината Ахметова имеют большую задолженность перед кредиторами. 

На втором месте - Игорь Коломойский, его состояние оценивается в $1,3 млрд. За последние пять лет состояние богатейшего жителя Днепропетровска сократилось более чем в два раза. В прошлом году он покинул пост губернатора Днепропетровской области и согласился со сменой руководителя "Укрнафты".

Геннадий Боголюбов сохранил размер своего состояния на прежнем уровне – $1,3 млрд. Из-за аннексии Крыма и войны в зоне АТО ПриватБанк потерял несколько сотен отделений, и кардинально сократил выручку – до 267 млн гривен. Тем не менее, именно ПриватБанк сегодня входит в список системно важных для страны банков.

Четвертая строка – за Виктором Пинчуком. Его состояние оценивается в $1,2 млрд. Последние несколько месяцев для миллиардера были успешными: ему удалось заключить мировые соглашения сразу по двум искам к Коломойскому. 

Пятерку лидеров закрывает Юрий Косюк с состоянием $1 млрд. Несмотря на кризис, Косюк продолжает инвестировать в развитие бизнеса: в 2016-м только в украинские проекты будет вложено до $110 млн. К тому же, Косюк запускает собственное производство и переработку мяса птицы в Нидерландах.

Читайте такжеОпубликован рейтинг самых богатых людей мира по версии Forbes

Состояние президента Украины Петра Порошенко оценивается в $858 млн. За последний год оно выросло на $100 млн. Помимо корпорации Roshen, которую Порошенко передал в "слепой траст", он владеет Международным инвестиционным банком, является бенефициаром холдинга "Укрпроминвест-Агро". Также в его собственности ряд активов в крахмальной, автомобильной, судостроительной и машиностроительной отраслях. Вдобавок у мультимиллионера есть несколько национальных и региональных телерадиокомпаний.

Состояние Алексея Вадатурского за год выросло на 50% и оценивается в $840 млн. Несмотря на кризис, Вадатурский продолжает активно инвестировать в развитие "Нибулона". В планах на 2016-й – вложить около $60 млн, что вдвое больше показателей 2015 года.

Александр Ярославский находится на восьмой строке рейтинга с показателем в $721 млн. Сейчас Ярославский не спешит инвестировать в новые проекты: нужны соответствующие сигналы от власти.

Состояние Андрея Веревского оценивается в $694 млн. По итогам 2015-го чистая прибыль его компании "Кернел" составила $106,9 млн против убытка $98,3 млн в 2014-м.

Леонид Черновецкий замыкает десятку богатейших людей страны, его состояние оценивается в $680 млн. Сам Черновецкий сейчас проживает в Грузии, где и собирается провести остаток жизни. Всеми бизнес-делами занимается его сын Степан.

Стоит отметить, что первую десятку рейтинга покинули Вадим Новинский, владеющий четвертью "Метинвеста", а также собственник Ferrexpo Константин Жеваго. Общее состояние "сотни" в целом сократилось на четверть и теперь составляет всего $20 млрд. Для сравнения, у богатейшего человека мира – Билла Гейтса – около $76 млрд.

На сокращение состояния богатейших людей страны повлияло сразу несколько факторов. Это и падение цен на сырье, что привело к исчерпанию финансовых потоков от продажи металла, руды, и падение продаж химической продукции, проседание машиностроительной отрасли, остановки заводов в зоне АТО, а также утрата российского рынка сбыта.

Ранее Forbes представил очередной рейтинг самых богатых людей планеты. Больше всего за год увеличил состояние Марк Цукерберг. Самый богатый украинец Ринат Ахметов резко потерял позиции.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter