Рейтинг богатейших людей Украины: Ахметов по-прежнему лидер, состояние Порошенко выросло на $100 миллионов

Его состояние оценивается в $2,3 млрд, снизившись за последний год на $4,6 млрд, передает Forbes-Украина.

Падение стоимости активов миллиардера связано со снижением мировых цен на железорудное сырье и металл. К тому же, практически все предприятия Рината Ахметова имеют большую задолженность перед кредиторами.

На втором месте - Игорь Коломойский, его состояние оценивается в $1,3 млрд. За последние пять лет состояние богатейшего жителя Днепропетровска сократилось более чем в два раза. В прошлом году он покинул пост губернатора Днепропетровской области и согласился со сменой руководителя "Укрнафты".

Геннадий Боголюбов сохранил размер своего состояния на прежнем уровне – $1,3 млрд. Из-за аннексии Крыма и войны в зоне АТО ПриватБанк потерял несколько сотен отделений, и кардинально сократил выручку – до 267 млн гривен. Тем не менее, именно ПриватБанк сегодня входит в список системно важных для страны банков.

Четвертая строка – за Виктором Пинчуком. Его состояние оценивается в $1,2 млрд. Последние несколько месяцев для миллиардера были успешными: ему удалось заключить мировые соглашения сразу по двум искам к Коломойскому.

Пятерку лидеров закрывает Юрий Косюк с состоянием $1 млрд. Несмотря на кризис, Косюк продолжает инвестировать в развитие бизнеса: в 2016-м только в украинские проекты будет вложено до $110 млн. К тому же, Косюк запускает собственное производство и переработку мяса птицы в Нидерландах.

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Состояние президента Украины Петра Порошенко оценивается в $858 млн. За последний год оно выросло на $100 млн. Помимо корпорации Roshen, которую Порошенко передал в "слепой траст", он владеет Международным инвестиционным банком, является бенефициаром холдинга "Укрпроминвест-Агро". Также в его собственности ряд активов в крахмальной, автомобильной, судостроительной и машиностроительной отраслях. Вдобавок у мультимиллионера есть несколько национальных и региональных телерадиокомпаний.

Состояние Алексея Вадатурского за год выросло на 50% и оценивается в $840 млн. Несмотря на кризис, Вадатурский продолжает активно инвестировать в развитие "Нибулона". В планах на 2016-й – вложить около $60 млн, что вдвое больше показателей 2015 года.

Александр Ярославский находится на восьмой строке рейтинга с показателем в $721 млн. Сейчас Ярославский не спешит инвестировать в новые проекты: нужны соответствующие сигналы от власти.

Состояние Андрея Веревского оценивается в $694 млн. По итогам 2015-го чистая прибыль его компании "Кернел" составила $106,9 млн против убытка $98,3 млн в 2014-м.

Леонид Черновецкий замыкает десятку богатейших людей страны, его состояние оценивается в $680 млн. Сам Черновецкий сейчас проживает в Грузии, где и собирается провести остаток жизни. Всеми бизнес-делами занимается его сын Степан.

Стоит отметить, что первую десятку рейтинга покинули Вадим Новинский, владеющий четвертью "Метинвеста", а также собственник Ferrexpo Константин Жеваго. Общее состояние "сотни" в целом сократилось на четверть и теперь составляет всего $20 млрд. Для сравнения, у богатейшего человека мира – Билла Гейтса – около $76 млрд.

На сокращение состояния богатейших людей страны повлияло сразу несколько факторов. Это и падение цен на сырье, что привело к исчерпанию финансовых потоков от продажи металла, руды, и падение продаж химической продукции, проседание машиностроительной отрасли, остановки заводов в зоне АТО, а также утрата российского рынка сбыта.

Ранее Forbes представил очередной рейтинг самых богатых людей планеты. Больше всего за год увеличил состояние Марк Цукерберг. Самый богатый украинец Ринат Ахметов резко потерял позиции.