С 1 апреля стартуют электронные госзакупки: сумма заказов только от Минифраструктуры более 50 миллиардов

Предприятия Министерства инфраструктуры после внедрения 1 апреля системы электронных государственных закупок на базе платформы Prozorro для органов центральной власти выйдут на рынок с общим предложением более 50 млрд грн.

Об этом сообщил на пресс-конференции советник министра инфраструктуры Андрей Мотовиловец.

«У нас есть годовой план закупок. Сейчас на нашем сайте выставлено закупок на 26 миллиардов гривень. По закону с 1 апреля все наши предприятия должны будут участвовать (в электронных госзакупках - УНИАН). Это рынок на сумму более 50 миллиардов гривень», - сказал он.

При этом Мотовиловец отметил, что с наибольшими предложениями госзакупок будут выходить «Укрзализныця» и государственные стивидорные компании.

«У них очень много денег. Предприятия закупают буквально все: от подушки до мыла», - добавил советник министра.

Также Мотовиловец отметил, что Мининфраструктуры ожидает от внедрения системы электронных госзакупок снижения уровня коррупции при проведении тендеров и стимулирования развития бизнеса в стране.

Как сообщал УНИАН, в марте Мининфраструктуры совместно со специалистами Министерства экономического развития и торговли провело обучающий семинар по внедрению системы электронных закупок ProZorro на подконтрольных предприятиях.

17 февраля президент Украины Петр Порошенко подписал Закон «О публичных государственных закупках», принятый парламентом в окончательной редакции 4 февраля текущего года. Данный закон предполагает распространение системы электронных закупок на базе платформы Prozorro c 1 апреля на весь массив государственных тендеров, стоимость которых превышает 200 тыс. грн для товарных закупок или 1,5 млн грн – для заказа работ