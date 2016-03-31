Нацбанк: экономика Украины возобновит рост с первого квартала

Национальный банк Украины прогнозирует возобновление роста реального ВВП Украины в соотношении год к году, впервые после четвертого квартала 2013 года, начиная с первого квартала 2016 года.

Как сообщается на сайте НБУ, такие прогнозы основаны на том, что экономика Украины демонстрировала положительные темпы роста в соотношении квартал к кварталу (с учетом сезонных колебаний) два квартала подряд, а падение ВВП по итогам 2015 года на уровне 9,9% оказалось лучше ожиданий.

Кроме того, как отмечает НБУ, в начале 2016 года экономические показатели были неравномерными. В частности, по итогам января показатели оказались хуже ожиданий, в то же время в феврале – значительно лучше, особенно в сферах транспорта и промышленности.

Также НБУ напомнил, что в целом по итогам 2016 года прогнозирует рост ВВП на уровне 1,1%, в 2017 году – 3%.

Что касается потребительской инфляции, то Нацбанк отметил, что после ее ускорения до 43,3% в 2015 году, рост цен в рамках целевых показателей должен замедлиться до 12% в 2016 и до 8% в 2017 году.

Согласно сообщению, устойчивая тенденция к снижению инфляции зафиксирована с середины 2015 года в результате замедления темпов девальвации гривни, снижения внутреннего спроса, стабилизации мировых цен на сырье и применения разумной денежно-кредитной и фискальной политики.

Регулятор допускает реализацию пессимистического сценария, при котором показатели ВВП будут ниже, а инфляция выше, в случае эскалации конфликта на востоке Украины, снижения цен на сырьевые товары на мировых рынках, негативное влияние «российского» фактора и политической нестабильности.

Одновременно, НБУ допускает реализацию оптимистического сценария, при котором показатели ВВП будут выше, а инфляция ниже, при условии роста цен на мировых рынках, успешной приватизации и проведения структурных реформ.

Как сообщал УНИАН, падение ВВП Украины в целом за 2015 год по сравнению с предыдущим годом (в постоянных ценах 2010 года), без учета оккупированного Крыма и части зоны проведения АТО, ускорилось до 9,9% с 6,8% годом ранее. Номинальный ВВП по итогам года в фактических ценах составил 1,979 трлн грн, на душу населения – 46,201 тыс. грн.

В том числе в первом квартале 2015 года ВВП снизился на 3,5% к предыдущему кварталу с учетом сезонного фактора и на 17% - к аналогичному кварталу предыдущего года, во втором квартале – на 1,4% и 14,7% соответственно. В третьем квартале тенденция изменилась, и ВВП к предыдущему кварталу вырос на 1,1%, но к аналогичному кварталу предыдущего года – снизился на 7,2%. В четвертом квартале к предыдущему кварталу ВВП снова вырос - на 1,4%, а падение к аналогичному кварталу предыдущего года замедлилось до 1,4%.

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины в 2016 году на 2% при инфляции 12%. Более пессимистичен в своих прогнозах Всемирный банк, который считает, что экономика Украины в 2016 году покажет рост не более 1%.

Согласно экспертному консенсус-прогнозу, составленному УНИАН, рост валового внутреннего продукта в Украине по итогам 2016 года может составить 1% при росте промышленного производства на 3% и замедлении инфляции до 19%.